ATP w Brisbane: Kamil Majchrzak - Quentin Halys. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak zagra z Quentinem Halysem w finale eliminacji do turnieju ATP w Brisbane. Czy Piotrkowianin awansuje do drabinki głównej? Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Quentin Halys na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak udanie rozpoczął 2026 rok. Polak przystąpił do eliminacji turnieju rangi ATP 250 w Brisbane. Rozstawiony z "2" Piotrkowianin w pierwszej rundzie mierzył się z Cruzem Hewittem, zaledwie 17-letnim synem dwukrotnego mistrza wielkoszlemowego - Lleytona Hewitta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek podjęła ważną decyzję. Już to ogłosiła. "Cieszę się na powrót"

 

Starcie trwało niecałe 1.5 godziny, a lepszy był w nim Majchrzak. Polak wygrał pierwszą partię 6:4, ale w drugiej pojawiło się już sporo nerwów. Ostatecznie najlepszemu polskiemu tenisiście udało się przechylić szalę na swoją korzyść i zwyciężyć 7:5.

 

O awans do głównej drabinki turnieju Brisbane International Polak powalczy z Quentinem Halysem. Francuz odprawił wcześniej wynikiem 6:4, 6:3 Amerykanina Eliota Spizziriego.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Quentin Halys w niedzielę na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
