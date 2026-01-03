Bencic i Wawrinka nie do zatrzymania! Szwajcaria z pewnym triumfem w United Cup

Na otwarcie zmagań w grupie B podczas United Cup Francja rywalizowała ze Szwajcarią. Jako pierwsze na kort weszły Leolia Jeanjean i Belinda Bencic. Starcie to przebiegało pod dyktando drugiej z zawodniczek. Ta odniosła pewny triumf - 6:2, 6:4 - dając swojej reprezentacji pierwszy punkt.

ZOBACZ TAKŻE: United Cup: Wyniki meczów

O wiele więcej emocji dostarczyła nam potyczka Arthura Rinderknecha ze Stanislasem Wawrinką. Premierowa partia padła łupem Francuza (7:5). Mimo porażki Szwajcar nie odstawał i tak też było w kolejnych fragmentach meczu. W drugim secie obyło się bez przełamań, natomiast w tie-breaku górą był Wawrinka, który wyrównał na 1:1. Decydująca odsłona ponownie rozstrzygnęła się na pełnym dystansie. Znów lepszy okazał się Szwajcar, który tym samym zapewnił swojej drużynie triumf nad Francuzami.

Na koniec doszło jeszcze do rywalizacji mikstowej. W niej Helweci potwierdzili swoją wyższość. Bencic i Jakub Paul triumfowali 6:2, 5:7, 10:2 nad parą Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin, dopisując na swoje konto trzeci triumf.

FRANCJA - SZWAJCARIA 0:3

Leolia Jeanjean - Belinda Bencic 0:2 (2:6, 4:6)

Arthur Rinderknech - Stanislas Wawrinka 1:2 (7:5, 6:7(5), 6:7(5))

Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin - Belinda Bencic/Jakub Paul 1:2 (2:6, 7:5, 2:10)