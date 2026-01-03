PP siatkarek: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z UNI Opole w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Kiedy grają siatkarki? Kto wygra i awansuje do turnieju finałowego? Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole na Polsatsport.pl.
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zajmuje piąte, a UNI Opole trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi. W ligowym starciu obu ekip (6. kolejka, 14 listopada) bielszczanki przegrały u siebie 0:3.
W 1/8 finału drużyna z Bielska-Białej wyeliminowała MOYA Radomkę Radom, wygrywając 3:0. Siatkarki UNI Opole pokonały #VolleyWrocław 3:1.
Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.
Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole w sobotę 3 stycznia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.