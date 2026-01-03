PP siatkarek: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zajmuje piąte, a UNI Opole trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi. W ligowym starciu obu ekip (6. kolejka, 14 listopada) bielszczanki przegrały u siebie 0:3.

W 1/8 finału drużyna z Bielska-Białej wyeliminowała MOYA Radomkę Radom, wygrywając 3:0. Siatkarki UNI Opole pokonały #VolleyWrocław 3:1.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole w sobotę 3 stycznia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport