Co za mecz! Polka zagra z legendą tenisa

Magda Linette zakończyła ubiegłoroczny sezon w październiku porażką ze Szwajcarką Belindą Bencic podczas turnieju w chińskim Ningbo. Polka po meczu wskazywała na przemęczenie organizmu i potrzebę przerwy.

Jej powrót nastąpił w grudniowym World Tennis League, w którym wystąpiła w trzech starciach, uzyskując bilans 1-2. 33-latka zwyciężyła z Hiszpanką Paulą Badosą, a przegrała z Ukrainkami: Marią Kostiuk oraz Eliną Switoliną.

Teraz przyszła pora na inaugurację sezonu 2026 w oficjalnych zmaganiach. Na start Linette wybrała imprezę rangi WTA 250 w Auckland. W pierwszym meczu los przydzielił jej nie byle kogo, bo samą Venus Williams, siedmiokrotną mistrzynię wielkoszlemową.

Dla 45-letniej tenisistki start w Nowej Zelandii jest przetarciem przed Australian Open, do którego otrzymała kilka dni temu dziką kartę. Będzie to jej powrót do Melbourne po pięciu latach przerwy.

Linette i Williams w przeszłości miały już okazję ze sobą rywalizować. Dwukrotnie w 2016 razem lepsza okazywała się zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych.

W kwalifikacjach do imprezy w Auckland walczy natomiast Maja Chwalińska. Dąbrowianka przeszła pierwszą fazę, a w decydującej zmierzy się z Czeszką Gabrielą Knutson.

