Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova. Relacja live i wynik na żywo

Itas Trentino zajmuje pierwsze miejsce w tabeli SuperLega. Drużyna z Trydentu zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Wywalczyła 32 punkty - tyle samo co druga w ligowej stawce Sir Susa Scai Perugia; z trzynastu spotkań obecnego sezonu wygrała jedenaście. Ostatnie dwa mecze to dwie wygrane po 3:0 z Vero Volley Monza - najpierw w lidze, a następnie w Pucharze Włoch.

Cucine Lube Civitanova plasuje się na piątej pozycji w ligowej stawce. Dorobek tej drużyny to 25 punktów i osiem wygranych meczów. W ostatnim ligowym spotkaniu siatkarze Lube pokonali 3:1 Gas Sales Piacenza. Później jednak przegrali w Coppa Italia z Perugią 1:3.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova sobotę 3 stycznia o godzinie 17.55 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport