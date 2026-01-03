United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

Biało-czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

I właśnie z Niemcami Biało-Czerwoni rozegrają swój pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji. W akcji zobaczymy między innymi Igę Świątek czy Huberta Hurkacza.



Jako pierwszy na kort w meczu Polska - Niemcy wyjdzie Hurkacz. Jego rywalem będzie Alexander Zverev.

Hurkacz - Zverev. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Zverev w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Zverev to około 06.30 polskiego czasu.

