Kiedy mecz Hurkacz - Zverev w United Cup?
Hubert Hurkacz - Alexander Zverev to pierwsze spotkanie w ramach meczu Polska - Niemcy w United Cup 2026. Kiedy mecz Hurkacz - Zverev? O której godzinie Hurkacz - Zverev w United Cup?
United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open.
Biało-czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.
I właśnie z Niemcami Biało-Czerwoni rozegrają swój pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji. W akcji zobaczymy między innymi Igę Świątek czy Huberta Hurkacza.
Jako pierwszy na kort w meczu Polska - Niemcy wyjdzie Hurkacz. Jego rywalem będzie Alexander Zverev.
Hurkacz - Zverev. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?
Kiedy mecz Hurkacz - Zverev w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Zverev to około 06.30 polskiego czasu.