Kiedy mecz Hurkacz - Zverev w United Cup?

Tenis

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev to pierwsze spotkanie w ramach meczu Polska - Niemcy w United Cup 2026. Kiedy mecz Hurkacz - Zverev? O której godzinie Hurkacz - Zverev w United Cup?

Tenisista w białej czapce i czarnym stroju z rakietą tenisową.
fot. AFP
Hurkacz - Zverev. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie? Godzina meczu

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji

 

Biało-czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

 

I właśnie z Niemcami Biało-Czerwoni rozegrają swój pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji. W akcji zobaczymy między innymi Igę Świątek czy Huberta Hurkacza.


Jako pierwszy na kort w meczu Polska - Niemcy wyjdzie Hurkacz. Jego rywalem będzie Alexander Zverev.

Hurkacz - Zverev. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Zverev w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Zverev to około 06.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZINNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Wiktorowski: Zdajemy sobie sprawę, że to jest historyczny moment dla polskiego tenisa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 