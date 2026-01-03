Kto zagra w turnieju finałowym Pucharu Polski siatkarek? Wyniki meczów ćwierćfinałowych
W sobotę rozegrano trzy spotkania 1/4 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek. Kto wywalczyła awans do turnieju finałowego? Sprawdź wyniki ćwierćfinałów Pucharu Polski siatkarek.
Rywalizację w ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski siatkarek 2026 rozpoczęło starcie dwóch drużyn z pierwszej ligi. Netland MKS Kalisz pokonał KSG Warszawa 3:0 i awansował do turnieju finałowego.
Czwartego uczestnika turnieju finałowego poznamy 21 stycznia. Wówczas zostanie rozegrany czwarty mecz ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze zwycięzcą spotkania SMS PZPS Szczyrk - Lotto Chemik Police.
Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.
Wyniki ćwierćfinałów Pucharu Polski siatkarek 2026:
2026-01-03: Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)
2026-01-03: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (sobota, godzina 18.00)
2026-01-03: DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 19.30)
2026-01-21: PGE Budowlani Łódź – SMS PZPS Szczyrk/Lotto Chemik Police.