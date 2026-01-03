Lavarini ocenił poprzedni rok w reprezentacji. Zwraca uwagę na jedno

Pod wodzą włoskiego szkoleniowca Polki kolejny raz sięgnęły po brąz w Lidze Narodów oraz dotarły do ćwierćfinału mistrzostw świata. Zdaniem doświadczonego trenera, takie rezultaty dają powody do zadowolenia.

- Moim zdaniem ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wyników. Ponowne wywalczenie trzeciego miejsca w Lidze Narodów nie było łatwe, szczególnie gdy wziąć pod uwagę presję rozgrywania finałów u siebie. Gra przed własną publicznością jest pod wieloma względami pomocą i przewagą, ale jednocześnie przez wiele miesięcy myśleliśmy o tych finałach w domu, co również generuje presję. Dlatego fakt, że potrafiliśmy powtórzyć taki wynik uważam za coś bardzo dobrego. Uważam też, że siódme miejsce na mistrzostwach świata jest również dobrym wynikiem. W ćwierćfinale trafiliśmy na reprezentację Włoch, która w tamtym momencie wydawała się nie do pokonania i to właśnie ona nas zatrzymała - przyznał.

Lavarini zwraca uwagę, że ubiegłoroczne rezultaty zostały osiągnięte, mimo że w kadrze doszło do sporych przetasowań względem wcześniejszych dużych imprez.

- Myślę, że jeśli chodzi o wyniki osiągnęliśmy mniej więcej maksimum tego, co mogliśmy osiągnąć. Oczywiście były momenty, w których chcieliśmy grać lepiej, tak jak podczas mundialu, ale to moim zdaniem nadal jest częścią większego procesu. Jeżeli spojrzymy na doświadczenie, to na mistrzostwa świata pojechaliśmy z dziesięcioma zawodniczkami na czternaście, które nie brały udziału w poprzedniej edycji mundialu trzy lata wcześniej. A spośród czterech, które grały dwie były rezerwowymi. Jeżeli spojrzeć z tej perspektywy, oznacza to, że przy dużych zmianach w składzie osiągnęliśmy praktycznie takie same wyniki jak w poprzedniej edycji. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, możemy być całkiem zadowoleni z wyniku - rzekł.

Przypomnijmy, że Lavarini jest selekcjonerem żeńskiej reprezentacji siatkarek od 2022 roku. W tym okresie Polki wywalczyły trzy brązowe medale Ligi Narodów oraz dotarły do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Cała wypowiedź Stefano Lavariniego w załączonym materiale wideo.

