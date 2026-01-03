Lens znów wygrało i przewodzi tabeli Ligue 1. PSG musi gonić

Piłka nożna

Piłkarze Lens wygrali na wyjeździe z Toulouse 3:0 w meczu otwierającym 17. kolejkę francuskiej ekstraklasy i umocnili się na prowadzeniu. W tabeli mają cztery punkty przewagi nad Paris Saint-Germain oraz osiem nad Olympique Marsylia.

Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych strojach cieszy się z gola na boisku piłkarskim.
fot. AFP
W Tuluzie goście od 23. minuty grali z przewagą jednego zawodnika po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Brazylijczyk Emersonn.

 

Bramki padły w drugiej połowie. Zdobyli je Wesley Said (57), Adrien Thomasson (85) oraz reprezentant Burkina Faso Ismaelo Ganiou (90+5).

 

W niedzielę Paris Saint-Germain zmierzy się w derbach z Paris FC, a Olympique zagra w Marsylii z Nantes. 

PAP
FRANCJAPIŁKA NOŻNA
