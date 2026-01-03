Leon i spółka walczą o ósme z rzędu zwycięstwo! Mecz PlusLigi na żywo

Przed nami kolejne emocje związane z siatkarską PlusLigą! Już w sobotę w Kędzierzynie-Koźlu zobaczymy spotkanie ZAKSY i Bogdanki LUK Lublin. Obie ekipy w zupełnie innych nastrojach zakończyły pierwszą połowę sezonu i mają nadzieję na mocne otwarcie 2026 roku.

ZAKSA nie ma za sobą łatwego czasu notując zaledwie pięć zwycięstw i aż osiem porażek w dotychczasowej kampanii sezonu 2025/2026. Kędzierzynianie przegrali aż trzy ostatnie spotkania z rzędu, w tym z zamykającym tabelę Norwidem Częstochowa i beniaminkiem - ChKS Chełm.



Bogdanka z kolei przewodzi tabeli i prezentuje świetną formę. Wilfredo Leon i spółka wykonali niedawno ogrom pracy awansując do półfinału TAURON Pucharu Polski oraz wygrywając mecz za meczem. Jak się jednak okazało w Gorzowie - mistrzom Polski również można zagrozić, co pokazał miejscowy Cuprum Stilon doprowadzając do tie-breaka. Czy z takiego założenia wyjdzie ZAKSA? Przekonamy się już w sobotę.



Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport