Littler - Van Veen. Kto wygrał finał MŚ 2026 w darcie?

Niespodzianki nie było - w finale tegorocznych mistrzostw świata zameldował się genialny Luke Littler, obrońca tytułu z zeszłego roku. Dość powiedzieć, że dla 18-letniego Anglika będzie to trzeci finał MŚ w karierze. W debiucie musiał uznać wyższość rywala, ale już rok później sięgnął po swój pierwszy mistrzowski tytuł.

Dla wielu niespodziewane może być jednak to, kto będzie jego rywalem w tegorocznym finale. Dla 23-letniego Holendra to największy sukces w karierze. W półfinale "The Giant" wyeliminował niezwykle doświadczonego Gary'ego Andersona, 55-letniego dwukrotnego mistrza świata ze Szkocji.

Po drodze do finału Littler wyeliminował między innymi Krzysztofa Ratajskiego, pokonując najlepszego polskiego zawodnika w ćwierćfinale.

Littler - Van Veen. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ dart 2026?

Wynik finału MŚ w darcie 2026 Littler - Van Veen poznamy w sobotę 3 stycznia. O tym, kto wygrał finał Littler - Van Veen, poinformujemy tuż po zakończeniu meczu.

