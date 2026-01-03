Majchrzak pokonał syna legendy! Za nim zacięty mecz

Kamil Majchrzak rozpoczął sezon 2026. Polak przystąpił do eliminacji turnieju rangi ATP 250 w Brisbane. Rozstawiony z "2" piotrkowianin w pierwszej rundzie mierzył się z Cruzem Hewittem, zaledwie 17-letnim synem dwukrotnego mistrza wielkoszlemowego - Lleytona Hewitta.

ZOBACZ TAKŻE: Triumf Chwalińskiej na początek sezonu! Demolka w drugim secie

Pierwsze fragmenty spotkania niespodziewanie należały do występującego z dziką kartą 735. w rankingu Australijczyka. Zdobył on bowiem przełamanie już w premierowym gemie i potwierdził je własnym serwisem. Hewitt długo utrzymywał prowadzenie, jednak Majchrzak przyspieszył w kluczowych momentach. Od stanu 4:2 dla reprezentanta gospodarzy Polak zapisał na swoje konto wszystko, co było możliwe i triumfował w pierwszej partii 6:4.

W drugiej odsłonie zmagań Hewitt ponownie zanotował breaka na samym starcie, lecz tym razem Majchrzak natychmiast odwdzięczył się tym samym. Kolejny raz nasz rodak odebrał podanie przeciwnikowi, odskakując na 4:2, ale następnie to Australijczyk zniwelował różnicę. W najważniejszych chwilach znów więcej zimnej krwi zachował Majchrzak. Przełamał w 12. gemie, zwyciężając 7:5 i meldując się w finałowej fazie kwalifikacji.

O awans do głównej drabinki turnieju Brisbane International Polak powalczy z Quentinem Halysem. Francuz odprawił wcześniej wynikiem 6:4, 6:3 Amerykanina Eliota Spizziriego.

Kamil Majchrzak - Cruz Hewitt 6:4, 7:5