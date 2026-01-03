PP siatkarek: Netland MKS Kalisz - KSG Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Netland MKS Kalisz i KSG Warszawa to dwie drużyny z pierwszej ligi, które pozostały w rywalizacji o Puchar Polski siatkarek. Oznacza to, że w turnieju finałowym zagra jeden zespół spoza Tauron Ligi.

Zobacz także: Sensacje w Pucharze Polski siatkarek! Drużyny z Tauron Ligi za burtą

W 1/8 finału obie ekipy wyeliminowały przedstawicieli Tauron Ligi. Drużyna ze stolicy pokonała ITA Tools Stal Mielec 3:0, a siatkarki z Kalisza wygrały z Eco Harpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Netland MKS Kalisz - KSG Warszawa w sobotę 3 stycznia o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport