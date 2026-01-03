Papszun skreślił kolejnego piłkarza. Trzęsienie ziemi w Legii

Hubert PawlikPiłka nożna

Noah Weisshaupt został przed sezonem wypożyczony z SC Freiburg do Legii Warszawa. Jest jednak kompletnym rozczarowaniem, co pokazują jego statystyki. Dziennik "Bild" ujawnił, że piłkarz niespodziewanie może wrócić do Niemiec.

Marek Papszun w okularach na tle herbu Legii Warszawa.
fot. Cyfrasport
Marek Papszun w Legii Warszawa

Dziennikarze poinformowali, że wypożyczenie piłkarza ma być przedwcześnie zakończone. Powód jest zaskakujący, ponieważ chętny na jego sprowadzenie jest Hannover 96. Możemy przeczytać, że negocjacje między klubami trwają i mogą wkrótce dobiec końca, co powinno zadowolić trenera Christiana Titza.

 

Były młodzieżowy reprezentant Niemiec, który rozegrał w Legii 10 meczów i zanotował w nich jedną asystę, może zastąpić w drużynie Jannika Rochelta, który został odsunięty od treningów i ma niebawem odejść do Arminii Bielefeld. Mało tego, zespół zmaga się z kontuzjami Mustaphy Bundu oraz Husseyna Chakrouna, co może pozwolić skrzydłowemu na regularną grę.

 

Hannover po 17 rozegranych meczach zajmuje piąte miejsce w tabeli drugiej Bundesligi z dorobkiem 29 punktów. 

 

To nie pierwszy piłkarz, o którym mówi się w ostatnich dniach, że odejdzie z Legii po przyjściu Marka Papszuna. Niedawno wypłynęły informacje, że jak najszybciej zmienić pracodawcę chce Radovan Pankov. Jakby tego było mało, z drużyną pożegnali się już członkowie sztabu Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry.

Legia zainauguruje przygotowania do drugiej części sezonu w niedzielę 4 stycznia. Marek Papszun zadebiutuje w roli szkoleniowca 1 lutego w starciu z Koroną Kielce. 

EKSTRAKLASAHANNOVER 96LEGIA WARSZAWANIEMCYNOAH WEISSHAUPTPIŁKA NOŻNATRANSFER
