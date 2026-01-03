Papszun skreślił kolejnego piłkarza. Trzęsienie ziemi w Legii
Noah Weisshaupt został przed sezonem wypożyczony z SC Freiburg do Legii Warszawa. Jest jednak kompletnym rozczarowaniem, co pokazują jego statystyki. Dziennik "Bild" ujawnił, że piłkarz niespodziewanie może wrócić do Niemiec.
Dziennikarze poinformowali, że wypożyczenie piłkarza ma być przedwcześnie zakończone. Powód jest zaskakujący, ponieważ chętny na jego sprowadzenie jest Hannover 96. Możemy przeczytać, że negocjacje między klubami trwają i mogą wkrótce dobiec końca, co powinno zadowolić trenera Christiana Titza.
Były młodzieżowy reprezentant Niemiec, który rozegrał w Legii 10 meczów i zanotował w nich jedną asystę, może zastąpić w drużynie Jannika Rochelta, który został odsunięty od treningów i ma niebawem odejść do Arminii Bielefeld. Mało tego, zespół zmaga się z kontuzjami Mustaphy Bundu oraz Husseyna Chakrouna, co może pozwolić skrzydłowemu na regularną grę.
Hannover po 17 rozegranych meczach zajmuje piąte miejsce w tabeli drugiej Bundesligi z dorobkiem 29 punktów.
To nie pierwszy piłkarz, o którym mówi się w ostatnich dniach, że odejdzie z Legii po przyjściu Marka Papszuna. Niedawno wypłynęły informacje, że jak najszybciej zmienić pracodawcę chce Radovan Pankov. Jakby tego było mało, z drużyną pożegnali się już członkowie sztabu Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry.
Legia zainauguruje przygotowania do drugiej części sezonu w niedzielę 4 stycznia. Marek Papszun zadebiutuje w roli szkoleniowca 1 lutego w starciu z Koroną Kielce.