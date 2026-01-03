Papszun skreślił kolejnego piłkarza. Trzęsienie ziemi w Legii

Dziennikarze poinformowali, że wypożyczenie piłkarza ma być przedwcześnie zakończone. Powód jest zaskakujący, ponieważ chętny na jego sprowadzenie jest Hannover 96. Możemy przeczytać, że negocjacje między klubami trwają i mogą wkrótce dobiec końca, co powinno zadowolić trenera Christiana Titza.

Były młodzieżowy reprezentant Niemiec, który rozegrał w Legii 10 meczów i zanotował w nich jedną asystę, może zastąpić w drużynie Jannika Rochelta, który został odsunięty od treningów i ma niebawem odejść do Arminii Bielefeld. Mało tego, zespół zmaga się z kontuzjami Mustaphy Bundu oraz Husseyna Chakrouna, co może pozwolić skrzydłowemu na regularną grę.

Hannover po 17 rozegranych meczach zajmuje piąte miejsce w tabeli drugiej Bundesligi z dorobkiem 29 punktów.

To nie pierwszy piłkarz, o którym mówi się w ostatnich dniach, że odejdzie z Legii po przyjściu Marka Papszuna. Niedawno wypłynęły informacje, że jak najszybciej zmienić pracodawcę chce Radovan Pankov. Jakby tego było mało, z drużyną pożegnali się już członkowie sztabu Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry.





Legia zainauguruje przygotowania do drugiej części sezonu w niedzielę 4 stycznia. Marek Papszun zadebiutuje w roli szkoleniowca 1 lutego w starciu z Koroną Kielce.