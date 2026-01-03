Nie żyje legenda futbolu. Poprowadził reprezentację do wielkiego sukcesu na mundialu

Jako piłkarz Penew rozegrał 90 meczów w drużynie narodowej Bułgarii. Grał na trzech kolejnych mistrzostwach świata - w 1966, 1970 oraz 1974 roku.

Przez prawie całą karierę był związany z CSKA Sofia, z którym zdobył siedem z ośmiu tytułów mistrza kraju i dotarł do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1967 roku.

Jako selekcjoner poprowadził reprezentację Bułgarii do półfinału mistrzostw świata w USA w 1994 roku. Jego podopieczni, na czele z Christo Stoiczkowem, byli objawieniem turnieju. W fazie grupowej wygrali z Argentyną i Grecją, a w pucharowej wyeliminowali Meksyk i Niemcy. Dopiero w półfinale Bułgarzy przegrali z Włochami 1:2, a w meczu o trzecie miejsce - ze Szwecją 0:4.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 1977 roku Penew trenował CSKA Sofia, a także Al-Jarmouk z Kuwejtu i saudyjski Al-Nassr. Został uznany za najlepszego bułgarskiego szkoleniowca XX wieku.

PAP