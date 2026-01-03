Nie żyje legenda futbolu. Poprowadził reprezentację do wielkiego sukcesu na mundialu

W wieku 80 lat zmarł po długiej chorobie Dimitar Penew, twórca największych sukcesów futbolu bułgarskiego, w tym czwartego miejsca na mundialu w USA w 1994 roku - poinformowała w sobotę tamtejsza federacja.

Portret czarno-biały starszego mężczyzny, prawdopodobnie piłkarza lub trenera, patrzącego w bok.
fot. PAP
Dimitar Penew poprowadził Bułgarię do sensacyjnego półfinału MŚ 1994

Jako piłkarz Penew rozegrał 90 meczów w drużynie narodowej Bułgarii. Grał na trzech kolejnych mistrzostwach świata - w 1966, 1970 oraz 1974 roku.

 

Przez prawie całą karierę był związany z CSKA Sofia, z którym zdobył siedem z ośmiu tytułów mistrza kraju i dotarł do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1967 roku.

 

Jako selekcjoner poprowadził reprezentację Bułgarii do półfinału mistrzostw świata w USA w 1994 roku. Jego podopieczni, na czele z Christo Stoiczkowem, byli objawieniem turnieju. W fazie grupowej wygrali z Argentyną i Grecją, a w pucharowej wyeliminowali Meksyk i Niemcy. Dopiero w półfinale Bułgarzy przegrali z Włochami 1:2, a w meczu o trzecie miejsce - ze Szwecją 0:4.

 

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 1977 roku Penew trenował CSKA Sofia, a także Al-Jarmouk z Kuwejtu i saudyjski Al-Nassr. Został uznany za najlepszego bułgarskiego szkoleniowca XX wieku.

PAP
