Nie żyje polski pięściarz. Miał 38 lat
Bardzo przykre informacje napłynęły ze Śląska. W wieku 38 lat zmarł Remigiusz Wóz. W 2020 roku pięściarz walczył o mistrzostwo Polski.
Mateusz Tryc - Remigiusz Wóz. Skrót walki
Tomasz Gromadzki - Remigiusz Wóz. Skrót walki
Remigiusz Wóz - Konstantinos Vergetis. Skrót walki
- Wóz urodził się w 1987 roku, a karierę rozpoczął w 2006 roku
- Stoczył 19 zawodowych pojedynków, wygrywając 12 z nich
- W 2020 roku walczył o pas mistrza Polski przegrywając z Gromadzkim
- Rękawice na kołek odwiesił w 2022 roku
Do tragedii doszło 26 grudnia, ale poinformowano o niej później. Przyczyny śmierci zawodnika nie są znane.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje polski olimpijczyk. Był jednym z najlepszych w historii
Wóz urodził się w w 1987 roku. Zadebiutował w 2006 roku w przegranej walce z Driesem Kumpenem. Stoczył 19 profesjonalnych walk. W 12 zwyciężył (siedmiokrotnie przez nokaut), poniósł sześć porażek i raz zremisował.
W jednej ze swoich ostatnich walk, która miała miejsce w 2020 roku, toczył bój o tytuł mistrza Polski w wadze junior ciężkiej. Przegrał wówczas z Tomaszem Gromadzkim niejednogłośną decyzją sędziów. Rękawice na kołek odwiesił dwa lata później.
Przejdź na Polsatsport.pl