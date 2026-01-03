Nie żyje polski pięściarz. Miał 38 lat

Sporty walki

Bardzo przykre informacje napłynęły ze Śląska. W wieku 38 lat zmarł Remigiusz Wóz. W 2020 roku pięściarz walczył o mistrzostwo Polski.

Dwóch bokserów podczas walki na ringu, jeden blokuje cios, drugi atakuje.
fot. PAP
Zmarł Remigiusz Wóz
  • Wóz urodził się w 1987 roku, a karierę rozpoczął w 2006 roku
  • Stoczył 19 zawodowych pojedynków, wygrywając 12 z nich
  • W 2020 roku walczył o pas mistrza Polski przegrywając z Gromadzkim
  • Rękawice na kołek odwiesił w 2022 roku

Do tragedii doszło 26 grudnia, ale poinformowano o niej później. Przyczyny śmierci zawodnika nie są znane.

 

Wóz urodził się w w 1987 roku. Zadebiutował w 2006 roku w przegranej walce z Driesem Kumpenem. Stoczył 19 profesjonalnych walk. W 12 zwyciężył (siedmiokrotnie przez nokaut), poniósł sześć porażek i raz zremisował. 

 

W jednej ze swoich ostatnich walk, która miała miejsce w 2020 roku, toczył bój o tytuł mistrza Polski w wadze junior ciężkiej. Przegrał wówczas z Tomaszem Gromadzkim niejednogłośną decyzją sędziów. Rękawice na kołek odwiesił dwa lata później. 

 

KP, Polsat Sport
BOKSSPORTY WALKI
