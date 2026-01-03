Nie żyje polski pięściarz. Miał 38 lat

Do tragedii doszło 26 grudnia, ale poinformowano o niej później. Przyczyny śmierci zawodnika nie są znane.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje polski olimpijczyk. Był jednym z najlepszych w historii

Wóz urodził się w w 1987 roku. Zadebiutował w 2006 roku w przegranej walce z Driesem Kumpenem. Stoczył 19 profesjonalnych walk. W 12 zwyciężył (siedmiokrotnie przez nokaut), poniósł sześć porażek i raz zremisował.

W jednej ze swoich ostatnich walk, która miała miejsce w 2020 roku, toczył bój o tytuł mistrza Polski w wadze junior ciężkiej. Przegrał wówczas z Tomaszem Gromadzkim niejednogłośną decyzją sędziów. Rękawice na kołek odwiesił dwa lata później.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport