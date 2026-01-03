Wywalczyli cenne punkty! Ważne zwycięstwo siatkarzy z Częstochowy

Gospodarze błyskawicznie wypracowali sobie solidną zaliczkę w premierowej partii (10:4) i utrzymywała ją na przestrzeni seta (16:10). Siatkarze spod Jasnej Góry, mimo słabszego przyjęcia, grali skutecznie w ataku, dokładali też punkty blokiem. Wygrali 25:21, a w ostatniej akcji Patrik Indra przedarł się przez blok rywali.

Druga odsłona długo była wyrównana (7:7, 11:11) i losy seta rozstrzygnęły akcje ostatniej fazy seta od stanu 20:20. Skuteczniejsi byli w niej siatkarze Barkomu. Dwie ostatnie akcje skończył Wasyl Tupczij i goście odwrócili wynik z poprzedniego seta (21:25).

Kluczowa dla losów trzeciej partii okazała się punktowa seria częstochowian od stanu 9:7 do 15:7, w trakcie której zdobyli trzy punkty blokiem. Od tego momentu gospodarze kontrolowali sytuację - utrzymywali wyraźną przewagę (20:11) i pewnie zmierzali po wygraną. W ostatniej akcji Bartłomiej Lipiński obił blok rywali (25:15).

Drużyna trenera Ljubomira Travicy efektownie otworzyła czwartego seta (7:2), ale siatkarze Barkomu włączyli się do walki i złapali kontakt (10:9). Częstochowianie utrzymali jednak przewagę, lepiej rozegrali też końcówkę. Bartłomiej Lipiński skutecznym atakiem wywalczył piłkę meczową, a punktowy blok - mocna broń gospodarzy w tym starciu - zakończył rywalizację (25:20).

Najwięcej punktów: Milad Ebadipour (22), Patrik Indra (18), Bartłomiej Lipiński (14), Daniel Popiela (12) - Steam; Vasyl Tupchii (17), Lorenzo Pope (13) - Barkom. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali blokiem (17-9). MVP: Milad Ebadipour (18/29 = 62% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Barkom-Każany Lwów 3:1 (25:21, 21:25, 25:15, 25:20)

Steam: Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco – Bartosz Makoś (libero) oraz Samuel Jeanlys, Tomasz Kowalski. Trener: Ljubomir Travica.

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Andrii Rohozyn, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov, Mousse Gueye – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Yamato Nakano, Oleh Shevchenko, Mykola Kuts, Julius Firkal, Dmytro Viietskyi, Vladyslav Shchurov. Trener: Ugis Krastins.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI