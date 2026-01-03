Nowy selekcjoner reprezentacji! Jest oficjalny komunikat

Piłka nożna

Anglik John Herdman został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Indonezji, zastępując słynnego Holendra Patricka Kluiverta, który odszedł w październiku po nieudanych eliminacjach mistrzostw świata 2026.

Trener John Herdman podczas konferencji prasowej przed meczem.
fot. PAP/EPA
John Herdman

50-letni Herdman przeszedł do historii futbolu jako pierwszy szkoleniowiec, mający na koncie występ w mistrzostwach świata zarówno z męską, jak i kobiecą reprezentacją tego samego kraju.

 

Prowadził piłkarzy Kanady na mundialu w Katarze w 2022 roku, a z drużyną kobiet dotarł do ćwierćfinału turnieju w 2015.

 

Z Kanadyjkami zdobył brązowe medale olimpijskie na igrzyskach w 2012 i 2016 roku.

