Nowy selekcjoner reprezentacji! Jest oficjalny komunikat

50-letni Herdman przeszedł do historii futbolu jako pierwszy szkoleniowiec, mający na koncie występ w mistrzostwach świata zarówno z męską, jak i kobiecą reprezentacją tego samego kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Ważny komunikat Legii Warszawa! Koniec współpracy!

Prowadził piłkarzy Kanady na mundialu w Katarze w 2022 roku, a z drużyną kobiet dotarł do ćwierćfinału turnieju w 2015.

Z Kanadyjkami zdobył brązowe medale olimpijskie na igrzyskach w 2012 i 2016 roku.