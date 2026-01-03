Mistrzyni Polski zagra w Turcji. To już oficjalne

Kilka dni temu pojawiła się informacja o rozstaniu DevelopResu Rzeszów z Aleksandrą Dudek. Polska przyjmująca w obecnym sezonie zagrała w zaledwie dwóch spotkaniach, nie przebijając się do na stałe do składu obecnego mistrza Polski.

Z tego powodu podjęto decyzję o zakończeniu współpracy i z dniem 31 grudnia stała się wolną zawodniczką. Pojawiły się pogłoski o kontynuowaniu kariery w lidze tureckiej, co okazało się faktem.

Dudek podpisała kontrakt z PTT Sporem, klubem zajmującym trzecią pozycję w tabeli Grupy B tureckiej 1. ligi. Umowa została zawarta do końca obecnego sezonu.

"Witamy w naszych szeregach Aleksandrę Dudek. Nasz klub podpisał kontrakt z polską przyjmującą do końca sezonu 2025/2026" - brzmi oficjalna informacja w mediach społecznościowych PTT Sporu.

Polka w przeszłości grała już w Turcji. W 2023 roku przez kilka miesięcy broniła barw Muratpasa Belediyesi SK. Przyjmująca jest aktualną mistrzynią Polski z rzeszowskim DevelopResem, w którym grała od 2024 roku.

JZ, Polsat Sport