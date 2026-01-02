PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie walczą w hitowym spotkaniu 15. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kto wygrał mecz na szczycie krajowych rozgrywek? Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie sprawdzisz poniżej.

Siatkarze w białych strojach cieszą się po wygranej akcji, obejmując się nawzajem na boisku.
Fot. PAP
Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie?

W sobotę na parkiet warszawskiego Torwaru wyjdą zawodnicy PGE Projektu i Aluron CMC Warty Zawiercie. Obie ekipy celują w najwyższe cele w tym sezonie, więc zapowiada się niezwykle emocjonująca batalia.

 

W składzie drużyn nie brakuje reprezentantów Polski. Wśród gości zobaczymy między innymi Bartosza Kwolka, Bartłomieja Bołądzia, Mateusza Bieńka czy Jakuba Popiwczaka. Również wśród gospodarzy będzie można zobaczyć takich zawodników jak Bartosz Bednorz czy Jan Firlej. Na boisku nie pojawi się za to Jakub Kochanowski, który doznał kontuzji i będzie pauzował przez około trzy tygodnie.


Kto sięgnie po punkty na Torwarze i zapewni sobie lepszą lokatę na półmetku rozgrywek? Przekonamy się już w sobotnie popołudnie.

PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie zostanie opublikowany tuż po zakończeniu spotkania. Jego początek zaplanowano na 14:45.

PI, Polsat Sport
