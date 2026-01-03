Pierwszoligowiec zagra w półfinale Pucharu Polski!
Pierwszoligowiec z Kalisza awansował do turnieju finałowego, który w dniach 7-8 lutego rozegrany zostanie w Elblągu.
Pierwszoligowiec zagra w półfinale Pucharu Polski!
W spotkaniu półfinałowym kaliszanki zmierzą się ze zwycięzcą meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole, który rozegrany zostanie w sobotę o godz. 18.
Trofeum broni DevelopRes Rzeszów.
1/4 finału Pucharu Polski siatkarek
Netland MKS Kalisz - KSG Warszawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stefano Lavarini: Ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wyników