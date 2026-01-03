Pierwszoligowiec zagra w półfinale Pucharu Polski!

Siatkówka

Pierwszoligowiec z Kalisza awansował do turnieju finałowego, który w dniach 7-8 lutego rozegrany zostanie w Elblągu.

Dłonie siatkarek próbujące odbić piłkę do siatkówki.
fot. PAP
Pierwszoligowiec zagra w półfinale Pucharu Polski!

W spotkaniu półfinałowym kaliszanki zmierzą się ze zwycięzcą meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole, który rozegrany zostanie w sobotę o godz. 18.

 

Trofeum broni DevelopRes Rzeszów.

 

1/4 finału Pucharu Polski siatkarek

 

Netland MKS Kalisz - KSG Warszawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)

Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stefano Lavarini: Ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wyników
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 