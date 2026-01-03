Pierwszoligowiec zagra w półfinale Pucharu Polski!

W spotkaniu półfinałowym kaliszanki zmierzą się ze zwycięzcą meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole, który rozegrany zostanie w sobotę o godz. 18.

Trofeum broni DevelopRes Rzeszów.

1/4 finału Pucharu Polski siatkarek

Netland MKS Kalisz - KSG Warszawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)