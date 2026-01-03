Gdzie obejrzeć mecz BBTS Bielsko-Biała - Pierrot Czarni Radom?

Siatkarze BBTS-u w ostatnim spotkaniu PLS 1. Ligi odnieśli zwycięstwo nad Lechią Tomaszów Mazowiecki. Zespół z województwa śląskiego to obecnie szósta drużyna rozgrywek zaplecza PlusLigi.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zagra w turnieju finałowym Pucharu Polski siatkarek? Wyniki meczów ćwierćfinałowych

Zdecydowanie niżej, bo na 13. lokacie, plasuje się ekipa Czarnych Radom. Siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Michalskiego w poprzedniej kolejce ulegli 0:3 świetnie dysponowanemu GKS-owi Katowice.

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - Pierrot Czarni Radom w Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 17:00.

KP, Polsat Sport