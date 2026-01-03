Polak nie poleci z drużyną na obóz. Oto powód

Na oficjalnej stronie klubu poinformowano, że Kownacki, choć znajduje się na liście wyjazdowej, nie poleci z resztą drużyny z powodu choroby. "Nie jest w stanie podróżować z powodu infekcji grypopodobnej" - czytamy.

Dziennik "Kicker" napisał, że polski piłkarz wziął udział w piątkowym treningu, ale nikt nie chce ryzykować. Pozostanie zatem w Berlinie, natomiast jeśli jego stan zdrowia się poprawi, to może dolecieć do zespołu do Algarve.

Jak się okazało, nie tylko Kownacki pozostał w Berlinie. "Berliner Morgenpost" ujawnił, że Hertha musiała zmienić plan podróży. Miała wylecieć w sobotę po południu, natomiast lot został odwołany ze względu na złe warunki atmosferyczne.



"Samolot, który miał polecieć do Algarve, znajdował się już na płycie lotniska w momencie odwołania lotu. Hertha padła ofiarą zimowej pogody" - podsumowano. Ostatecznie zespół, mając na pokładzie m.in. Michała Karbownika, ma dolecieć na miejsce w niedzielę.

Kownacki rozegrał dotąd w barwach Herthy 12 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę.