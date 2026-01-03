Polka kontra mistrzyni wielkoszlemowa na otwarcie 2026!

Julian CieślakTenis

Rozlosowano drabinkę główną turnieju WTA w Brisbane. Swoja rywalkę poznała Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie nie będzie miała łatwego zadania. W Australii wystąpią także między innymi Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanka Amanda Anisimova czy Kazaszka Jelena Rybakina.

Tenisistka Magdalena Fręch podczas serwisu.
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Sezon tenisowy rusza na dobre. Właśnie poznaliśmy drabinkę imprezy rangi WTA 500 w Brisbane. Tam mamy jedną swoją przedstawicielkę. Mowa o 59. w światowym rankingu Magdalenie Fręch.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka znowu zaskakuje! Ujawniono już nazwisko jej partnerki

 

Polka w pierwszej rundzie nie będzie miała łatwego zadania. Trafiła bowiem na 34. rakietę globu - Marketę Vondrousovą. Czeszka to triumfatorka Wimbledonu 2023. W ostatnim czasie natomiast grała w ćwierćfinale US Open.

 

Znana jest również przeciwniczka Fręch w przypadku jej zwycięstwa nad Vondrousovą. Będzie nią ponownie reprezentantka Czech - rozstawiona z "9" Linda Noskova, która w pierwszej fazie ma wolny los.

 

Turniej w Brisbane jest bardzo mocno obsadzony. Najwyżej na liście znalazła się liderka rankingu - Białorusinka Aryna Sabalenka. W Nowej Zelandii zaprezentują się też między innymi Amerykanki Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Maddison Keys czy Kazaszka Jelena Rybakina.

Przejdź na Polsatsport.pl
AMANDA ANISIMOVAARYNA SABALENKABRISBANE INTERNATIONALBRISBANE INTERNATIONAL 2026JELENA RYBAKINAJESSICA PEGULAMADDISON KEYSMAGDALENA FRĘCHMARKETA VONDROUSOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 500 BRISBANEWTA 500 BRISBANE 2026WTA BRISBANEWTA BRISBANE 2026WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: 10 najlepszych akcji Huberta Hurkacza w meczu z Novakiem Djokoviciem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 