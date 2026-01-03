Polka kontra mistrzyni wielkoszlemowa na otwarcie 2026!

Sezon tenisowy rusza na dobre. Właśnie poznaliśmy drabinkę imprezy rangi WTA 500 w Brisbane. Tam mamy jedną swoją przedstawicielkę. Mowa o 59. w światowym rankingu Magdalenie Fręch.

Polka w pierwszej rundzie nie będzie miała łatwego zadania. Trafiła bowiem na 34. rakietę globu - Marketę Vondrousovą. Czeszka to triumfatorka Wimbledonu 2023. W ostatnim czasie natomiast grała w ćwierćfinale US Open.

Znana jest również przeciwniczka Fręch w przypadku jej zwycięstwa nad Vondrousovą. Będzie nią ponownie reprezentantka Czech - rozstawiona z "9" Linda Noskova, która w pierwszej fazie ma wolny los.

Turniej w Brisbane jest bardzo mocno obsadzony. Najwyżej na liście znalazła się liderka rankingu - Białorusinka Aryna Sabalenka. W Nowej Zelandii zaprezentują się też między innymi Amerykanki Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Maddison Keys czy Kazaszka Jelena Rybakina.