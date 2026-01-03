Polska - Niemcy. Kiedy jest mecz United Cup 2026? O której godzinie grają Świątek i Hurkacz?

Tenis

Polska - Niemcy to pierwszy mecz Biało-Czerwonych w United Cup 2026. Na kort wyjdą m.in. Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Kiedy jest mecz Polska - Niemcy? O której godzinie mecz Polska - Niemcy?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz reprezentanci Polski w tenisie.
fot. AFP
Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w United Cup 2026

W składzie Biało-Czerwonych znaleźli się m.in. Świątek, Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński.

 

Z kolei Niemcy zgłosili do rozgrywek trzeciego tenisistę globu Alexandra Zvereva oraz Patricka Zahraja i deblistę Kevina Krawietza. Kobiecą część ekipy tworzą Eva Lys, Laura Siegemund i Mina Hodzic.

 

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

 

Biało-Czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

Polska - Niemcy. Kiedy jest mecz United Cup 2026?

Kiedy jest mecz Polska - Niemcy w United Cup? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Polska - Niemcy w United Cup rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku o godzinie 6.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

Transmisja wszystkich meczów w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

