Prawdziwe starcie tytanów! Mecz PlusLigi na żywo

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to jedno z hitowych spotkań 15. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

Na półmetku ligowej rywalizacji Projekt i Warta zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. Stołeczny zespół jest tylko o jedno "oczko" lepszy, więc zwycięzca tego spotkania będzie wice-, a może i liderem rozgrywek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Raul Lozano przekonał gwiazdę? Możliwy wielki powrót

 

W ostatnim meczu warszawianie rozbili PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Mniej powodów do radości mieli "Jurajscy Rycerze", którzy we własnej hali zostali pokonani przez Asseco Resovię Rzeszów w ćwierćfinale Pucharu Polski.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 