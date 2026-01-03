Prawdziwe starcie tytanów! Mecz PlusLigi na żywo

Na półmetku ligowej rywalizacji Projekt i Warta zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. Stołeczny zespół jest tylko o jedno "oczko" lepszy, więc zwycięzca tego spotkania będzie wice-, a może i liderem rozgrywek.

W ostatnim meczu warszawianie rozbili PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Mniej powodów do radości mieli "Jurajscy Rycerze", którzy we własnej hali zostali pokonani przez Asseco Resovię Rzeszów w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

