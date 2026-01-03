Prowadził Legię w europejskich pucharach. Teraz objął klub z czwartego poziomu rozgrywkowego

Jak poinformowała oficjalna strona Mławianki, nowym trenerem tego klubu został Marek Gołębiewski. Do tej pory szkoleniowcem tej ekipy był Hermes. Brazylijczyk ma zostać asystentem Adriana Siemieńca w Jagiellonii Białystok.

Gołębiewski w przeszłości prowadził między innymi Skrę Częstochowa czy rezerwy Legii Warszawa. W październiku 2021 roku objął pierwszą drużynę Legii, prowadząc ją w 11 meczach - między innymi w starciach Ligi Europy przeciwko Napoli czy Leicester. Łącznie jego bilans w tej roli to trzy zwycięstwa i osiem porażek.

W latach 2022-2023 prowadził pierwszoligowego Chrobrego Głogów, a w zeszłym roku przez chwilę drugoligowe Zagłębie Sosnowiec.

Mławianka po 19 meczach ma na swoim koncie 17 punktów i zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli - tuż nad strefą spadkową.

BS, Polsat Sport