Prowadził Legię w europejskich pucharach. Teraz objął klub z czwartego poziomu rozgrywkowego

Piłka nożna

Marek Gołębiewski został nowym trenerem Mławianki Mława. To klub występujący w pierwszej grupie Betclic trzeciej ligi.

Marek Gołębiewski w czapce i kurtce sportowej
fot. PAP
  • Marek Gołębiewski nowym trenerem Mławianki
  • Gołębiewski w przeszłości trenował Skrę Częstochowa i Legię Warszawa
  • Prowadził także Chrobrego Głogów i Zagłębie Sosnowiec
  • Mławianka zajmuje 15. miejsce w tabeli z 17 punktami

Jak poinformowała oficjalna strona Mławianki, nowym trenerem tego klubu został Marek Gołębiewski. Do tej pory szkoleniowcem tej ekipy był Hermes. Brazylijczyk ma zostać asystentem Adriana Siemieńca w Jagiellonii Białystok.

 

Gołębiewski w przeszłości prowadził między innymi Skrę Częstochowa czy rezerwy Legii Warszawa. W październiku 2021 roku objął pierwszą drużynę Legii, prowadząc ją w 11 meczach - między innymi w starciach Ligi Europy przeciwko Napoli czy Leicester. Łącznie jego bilans w tej roli to trzy zwycięstwa i osiem porażek.

 

W latach 2022-2023 prowadził pierwszoligowego Chrobrego Głogów, a w zeszłym roku przez chwilę drugoligowe Zagłębie Sosnowiec.

 

Mławianka po 19 meczach ma na swoim koncie 17 punktów i zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli - tuż nad strefą spadkową.

BS, Polsat Sport
