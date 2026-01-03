Przełomowe informacje ws. Tobiasza. To może storpedować jego transfer

Dziennikarz Erdem Acikgoz zdradził, że Samsunspor złożył oficjalną ofertę za Irfana Cana Egribayata z Fenerbahce. "Negocjacje mają wkrótce dobiec końca" - dodał.

Byłoby to niemałe zaskoczenie, zwłaszcza że w ostatnich dniach sporo mówiło się, że Turek trafi do jednego z polskich klubów. Tamtejsze media pisały, że zainteresowane nim są: Lech Poznań, Cracovia oraz właśnie Legia. Mało tego, rzekomo wszystkie przygotowywały się już do złożenia oferty.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Samsunspor uprzedził nasze zespoły. Może to być problem dla Kacpra Tobiasza, który według dziennikarza George'a Tsarouchasa dogadał się już z tureckim klubem i miał do niego dołączyć latem.

"Sprawa jest przesądzona" - pisał na portalu X. Dodał nawet, że rozważany był transfer zimą, natomiast Legia zażądała za bramkarza ok. miliona euro.

Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka zatem Tobiasza, którego kontrakt z warszawskim zespołem wygasa z końcem czerwca.

Już w niedzielę 4 stycznia piłkarze Marka Papszuna rozpoczną przygotowania do drugiej części sezonu.