Triumf Chwalińskiej na początek sezonu! Demolka w drugim secie
Pierwszy mecz w sezonie i od razu zwycięstwo! Maja Chwalińska bardzo pewnie - 6:4, 6:0 - pokonała Chinkę Hanyu Guo i awansowała do finałowej fazy eliminacji turnieju WTA w Auckland. Tam rywalką rozstawionej z "7" Polki będzie Czeszka Gabriela Knutson.
Ruszył tenisowy sezon 2026. W Auckland odbywa się impreza rangi WTA 250, gdzie do kwalifikacji przystąpiła Maja Chwalińska. Przeciwniczką rozstawionej z "7" Polki w pierwszej rundzie była Chinka Hanyu Guo.
Spotkanie świetnie otworzyła Chwalińska, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Dąbrowianka dołożyła drugiego breaka, odskakując na 5:2, lecz Guo odrobiła jednego z nich. Ostatecznie jednak Polka triumfowała 6:4 i zbliżyła się do wiktorii.
Druga odsłona zmagań była już spektaklem jednej aktorki. Chwalińska nie dała najmniejszych szans reprezentantce Chin i ani na moment nie oddała inicjatywy. Zwyciężyła do zera, pewnie meldując się w finałowej fazie eliminacji imprezy w Nowej Zelandii.
O awans do głównej drabinki zawodów nasza rodaczka powalczy z Gabrielą Knutson. Czeszka odprawiła wcześniej wynikiem 6:3, 6:4 Hiszpankę Leyrę Romero Gormaz.
Maja Chwalińska - Hanyu Guo 6:4, 6:0