Triumf Chwalińskiej na początek sezonu! Demolka w drugim secie

Julian CieślakTenis

Pierwszy mecz w sezonie i od razu zwycięstwo! Maja Chwalińska bardzo pewnie - 6:4, 6:0 - pokonała Chinkę Hanyu Guo i awansowała do finałowej fazy eliminacji turnieju WTA w Auckland. Tam rywalką rozstawionej z "7" Polki będzie Czeszka Gabriela Knutson.

Tenisistka Maja Chwalińska podczas meczu odbija piłkę rakietą.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Ruszył tenisowy sezon 2026. W Auckland odbywa się impreza rangi WTA 250, gdzie do kwalifikacji przystąpiła Maja Chwalińska. Przeciwniczką rozstawionej z "7" Polki w pierwszej rundzie była Chinka Hanyu Guo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ciocia potwierdziła! Były wicelider rankingu tenisistów wziął ślub

 

Spotkanie świetnie otworzyła Chwalińska, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Dąbrowianka dołożyła drugiego breaka, odskakując na 5:2, lecz Guo odrobiła jednego z nich. Ostatecznie jednak Polka triumfowała 6:4 i zbliżyła się do wiktorii.

 

Druga odsłona zmagań była już spektaklem jednej aktorki. Chwalińska nie dała najmniejszych szans reprezentantce Chin i ani na moment nie oddała inicjatywy. Zwyciężyła do zera, pewnie meldując się w finałowej fazie eliminacji imprezy w Nowej Zelandii.

 

O awans do głównej drabinki zawodów nasza rodaczka powalczy z Gabrielą Knutson. Czeszka odprawiła wcześniej wynikiem 6:3, 6:4 Hiszpankę Leyrę Romero Gormaz.

 

Maja Chwalińska - Hanyu Guo 6:4, 6:0

Przejdź na Polsatsport.pl
ASB CLASSICASB CLASSIC 2026GABRIELA KNUTSONHANYU GUOLEYRA ROMERO GORMAZMAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 250 AUCKLANDWTA 250 AUCKLAND 2026WTA AUCKLANDWTA AUCKLAND 2026WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Choinski: Staram się utrzymać to polskie serce
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 