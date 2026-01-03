Triumf Chwalińskiej na początek sezonu! Demolka w drugim secie

Ruszył tenisowy sezon 2026. W Auckland odbywa się impreza rangi WTA 250, gdzie do kwalifikacji przystąpiła Maja Chwalińska. Przeciwniczką rozstawionej z "7" Polki w pierwszej rundzie była Chinka Hanyu Guo.

Spotkanie świetnie otworzyła Chwalińska, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Dąbrowianka dołożyła drugiego breaka, odskakując na 5:2, lecz Guo odrobiła jednego z nich. Ostatecznie jednak Polka triumfowała 6:4 i zbliżyła się do wiktorii.

Druga odsłona zmagań była już spektaklem jednej aktorki. Chwalińska nie dała najmniejszych szans reprezentantce Chin i ani na moment nie oddała inicjatywy. Zwyciężyła do zera, pewnie meldując się w finałowej fazie eliminacji imprezy w Nowej Zelandii.

O awans do głównej drabinki zawodów nasza rodaczka powalczy z Gabrielą Knutson. Czeszka odprawiła wcześniej wynikiem 6:3, 6:4 Hiszpankę Leyrę Romero Gormaz.

Maja Chwalińska - Hanyu Guo 6:4, 6:0