Trwa wyścig z czasem dla reprezentanta Polski. Zdąży na marcowe baraże?

Moder trafił do "Portowców" w styczniu 2025 roku i szybko zaskarbił sobie sympatię fanów. Jego bilans zatrzymał się na 19 meczach, w których zdobył cztery bramki i zapisał dwie asysty. Wydawało się, że będzie jednym z kluczowych graczy Feyenoordu w obecnych rozgrywkach, ale misterny plan zniweczyła kontuzja pleców, której 35-krotny reprezentant Polski nabawił się jeszcze przed sezonem.

Była szansa, że środkowy pomocnik wróci do gry w październiku, ale wówczas szkoleniowiec Robin Van Persie przekazał, że Polaka czeka operacja, która wyeliminuje go z gry na kolejnych kilka miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Milika trwa! Trener Juventusu właśnie to potwierdził

Od tamtych wydarzeń mijają trzy miesiące i wreszcie pojawiają się optymistyczne wieści. Moder znalazł się w kadrze Feyenoordu na zgrupowanie w Hiszpanii i ma za sobą treningi z piłką. Istnieje zatem spora szansa, że były piłkarz Lecha Poznań po przepracowaniu pełnego okresu przygotowawczego będzie gotowy do gry w rundzie wiosennej. A to z kolei może okazać się kluczowe dla niego w kontekście powołania do reprezentacji Polski, która już w marcu wystąpi w barażach o awans na mistrzostwa świata.

Feyenoord pierwszy mecz po przerwie rozegra już 11 stycznia na wyjeździe z Heerenveen. Tydzień później zmierzy się w derbach Rotterdamu ze Spartą, a następnie podejmie Heracles. Do tego należy dodać dwa spotkania w Lidze Europy ze Sturmem Graz i Betisem, więc początek roku zapowiada się na bardzo intensywny.

Polsat Sport