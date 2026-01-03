United Cup jest jednym z najnowszych turniejów tenisowych w światowym tourze. Pierwsza edycja miała miejsce w 2022 roku, a triumfatorami okazała się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w finale pokonała Włochów.

Tegoroczna rywalizacja odbywa się na australijskich kortach w Perth i Sydney. W turnieju bierze udział 18 reprezentacji narodowych, podzielonych na sześć trzyzespołowych grup. W skład każdej z ekip wchodzi sześcioro zawodników i zawodniczek, a na wynik meczu składa się trzy spotkania: singiel mężczyzn, singiel kobiet oraz mikst.

Turniej potrwa od 2 do 11 stycznia. Tytułu bronią Amerykanie, którzy rok temu w finale pokonali Polskę.

KP, Polsat Sport