United Cup. Polska - Niemcy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To wydarzenie to część przygotowań do premierowego turnieju wielkoszlemowego w roku, czyli Australian Open. Na początku zmagań reprezentacja Polski postara się pokonać kadrę Niemiec.

Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexanderem Zverevem. Niemiec jest rankingową "trójką", podczas gdy wracający do gry Hurkacz plasuje się dopiero na 72. lokacie.

Obaj panowie zagrali ze sobą dotąd czterokrotnie. Trzy razy wygrał Zverev, choć w ostatnim starciu 22 czerwca 2024 roku w półfinale turnieju w Halle zwyciężył polski zawodnik.

Iga Świątek spotka się za to z Evą Lys. Jak dotąd obie panie zmierzyły się trzykrotnie. Nie dość, że wiceliderka rankingu WTA wygrała wszystkie starcia, to nie straciła w nich nawet seta. Mało tego, "oddała" rywalce zaledwie siedem gemów.

Polscy fani liczą na sukces naszego zespołu w United Cup, zwłaszcza że dwa razy z rzędu doszliśmy w nim do finału. Przed rokiem lepsi okazali się Amerykanie, których będą reprezentować niezmiennie Coco Gauff i Taylorem Fritzem.

Polska - Niemcy. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online:

Transmisja spotkania Polska - Niemcy w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w poniedziałek o godzinie 06:30.

Jako pierwszy na kort wyjdą Hurkacz ze Zverevem, natomiast później czeka nas rywalizacja między Świątek a Lys. Ten drugi mecz planowany jest na godz. 8:30. Po zakończeniu spotkania kobiet około godz. 10:30 dojdzie do starcia miksta.