Walka do samego końca na United Cup! Zadecydował mikst

Australia i Norwegia rozpoczęły rywalizację w grupie E podczas United Cup. W singlu pań na kort wyszły Storm Hunter i Malene Helgo. Pierwszy set w ich starciu był do jednej bramki - 6:2 zwyciężyła Australijka. W drugiej partii Norweżka miała więcej do powiedzenia, ale to nadal było za mało, by powstrzymać Hunter, która triumfowała w tie-breaku.

ZOBACZ TAKŻE: United Cup: Wyniki meczów

Drugie spotkanie zapowiadało się interesująco. Po dwóch stronach siatki stanęli bowiem Alex de Minaur i Casper Ruud. Pewny triumf zanotował Norweg - w pierwszej odsłonie zadecydowało jedno przełamanie (6:3), a w drugiej - dwa (6:3).

Po singlach był zatem remis, a o wszystkim rozstrzygnął mikst. W nim Hunter i John Patrick Smith odrobili stratę seta do Ulrikke Eikeri i Viktora Durasovica i po super tie-breaku sięgnęli po wiktorię, dając swojej reprezentacji triumf w całych zmaganiach z Norwegami.

AUSTRALIA - NORWEGIA 2:1

Storm Hunter - Malene Helgo 2:0 (6:2, 7:6(3))

Alex de Minaur - Casper Ruud 0:2 (3:6, 3:6)

Storm Hunter/John Patrick Smith - Ulrikke Eikeri/Viktor Durasovic 2:1 (4:6, 6:1, 10:4)