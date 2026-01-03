Ważny komunikat Legii Warszawa! Koniec współpracy!

Było oczywiste, że wraz z przyjściem Papszuna do Legii doświadczony szkoleniowiec będzie chciał zbudować własny sztab szkoleniowy. Przy Łazienkowskiej nie ma już Inakiego Astiza, który jeszcze na początku tego sezonu był asystentem Edwarda Iordanescu, a po jego zwolnieniu przez kilka tygodni pełnił funkcję pierwszego trenera.

Teraz klub ze stolicy zawiadomił o zakończonej współpracy z Malarzem i Mokrym. Zwłaszcza decyzja o odejściu tego pierwszego może budzić duże emocje. Od 2022 roku był on trenerem bramkarzy w sztabach u poszczególnych menedżerów, a wcześniej w latach 2015-2019 był golkiperem "Wojskowych", z którymi trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski oraz dwukrotnie po Puchar Polski. Występował również w Lidze Mistrzów.

Z kolei Mokry pracował w Legii od czerwca 2024 roku i najpierw był asystentem u Goncalo Feio, a następnie u Iordanescu i Astiza.

"Legia Warszawa dziękuje Arkadiuszowi Malarzowi i Grzegorzowi Mokremu za pracę dla drużyny oraz życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - przekazał klub z Łazienkowskiej.

Papszun, który trafił do Legii z Rakowa Częstochowa w grudniu, buduje obecnie sztab szkoleniowy przed zmaganiami w rundzie wiosennej. Jego zadaniem będzie wykaraskać zespół z dolnych rejonów tabeli PKO BP Ekstraklasy. To tak naprawdę jedyny cel, bo drużyna odpadła już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji UEFA. Rozgrywki ruszają już na przełomie stycznia i lutego.

