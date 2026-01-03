Wieczór z siatkarskimi emocjami! Mecz PlusLigi na żywo
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa kontra Barkom Każany Lwów to spotkanie 15. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl.
W przedostatniej kolejce pierwszej części sezonu zasadniczego Politechnika sprawiła niespodziankę i pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle w czterech setach. Trzy zdobyte punkty nie pozwoliły jednak Częstochowianom opuścić ostatniej pozycji w tabeli PlusLigi.
O drobny awans mogą się postarać w sobotni wieczór. Ich rywalami będą siatkarze Barkomu Każany Lwów, czyli 11. zespół obecnych rozgrywek. W poprzedniej kolejce zespół, którego "mózgiem" jest utytułowany Lukas Kampa, uległ Ślepskowi Malow Suwałki 1:3.
Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.Przejdź na Polsatsport.pl