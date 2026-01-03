Podział punktów! Wyrównane starcie ZAKSY z Bogdanką

Siatkarze z Lublina udanie rozpoczęli to spotkanie (3:6), ale gospodarze szybko wyrównali (6:6). W środkowej części seta mieliśmy punktową serię Bogdanki przy zagrywkach Wilfredo Leona (12:16) i odrobienie strat przez kędzierzynian (18:18). Końcówka potoczyła się po myśli ZAKSY, a kluczowe okazały się pobyt Igora Grobelnego w polu serwisowym i dobra gra blokiem (23:19). Goście jeszcze próbowali gonić wynik, ale ich błąd serwisowy zamknął seta (25:22). Imponująca statystyka bloków 7-0 dla ZAKSY!

Drugą odsłonę, podobnie jak poprzednią, dobrze rozpoczęła Bogdanka (5:8). Kędzierzyńscy siatkarze odpowiedzieli serią siedmiu wygranych akcji i po asie Quinna Isaacsona prowadzili 12:8. Gra obu ekip falowała - goście szybko wyrównali 13:13 i lepiej rozegrali końcówkę. Uzyskali przewagę (18:20), asa na wagę piłki setowej dołożył Wilfredo Leon (21:24), a ostatnią akcję skończył Aleks Grozdanow (22:25).

W trzecim secie, po wyrównanym początku, w środkowej części seta przewagę uzyskali siatkarze z Lublina (9:12, 11:17). Ta część meczu nie przyniosła wielkich emocji, nie stała też na wysokim poziomie - sporo było błędów, zepsutych zagrywek. ZAKSA zerwała się do walki w końcówce (19:23), ale goście spokojne dowieźli korzystny wynik. Skutecznie zaatakował Mateusz Malinowski, a po chwili punktowy blok lublinian ustalił wynik na 19:25.

Czwarta partia przyniosła wyrównaną rywalizację obu ekip (10:10) i żadna ze stron długo nie była w stanie uzyskać znaczącej zaliczki. Po asie Quinna Isaacsona gospodarze prowadzili 14:12, a po chwili było 14:15... Dopiero w końcówce skutecznie grający kędzierzynianie odskoczyli na cztery oczka 22:18 i utrzymali przewagę. Przestrzelona zagrywka rywali dała im piłkę setową, a punktowy blok na 25:21 oznaczał, że zwycięzcę tej konfrontacji wyłoni tie-break.

Decydującą partię udanie zainaugurowali lublinianie (2:5), którzy mieli cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8). W końcówce gościom wystarczyła gra punkt za punkt. Zepsuta zagrywka rywali dała im piłkę meczową (10:14), a Mateusz Malinowski skutecznym atakiem przesądził o zwycięstwie Bogdanki (11:15).

Najwięcej punktów: Kamil Rychlicki (18), Igor Grobelny (15), Karol Urbanowicz (11) - ZAKSA; Wilfredo Leon (28), Aleks Grozdanow (13), Mateusz Malinowski (12), Daenan Gyimah (10) - Bogdanka. Sporo punktowych bloków (16-14) i błędów własnych (37 - ZAKSA, 34 - Bogdanka). MVP: Marcin Komenda.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 11:15)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Jakub Szymański, Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki. Trener: Andrea Giani.

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Mateusz Malinowski, Jackson Young – Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Jakub Wachnik, Kewin Sasak. Trener: Stephane Antiga.

