Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski?

Wiodące tematy kolejnego "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" to trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni na Bergisel w Innsbrucku oraz zapowiedź ME w łyżwiarstwie szybkim, które za tydzień zagoszczą w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą srebrna i brązowa medalista olimpijska w łyżwiarstwie szybkim - Katarzyna Niedźwiedzka, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ekspert Polsatu Sport - Rafał Kot oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.

Kinga Sylwestrzak porozmawia z Krzysztofem Jankowskim, czyli naszym rodakiem pracującym w komitecie organizacyjnym Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie, omówimy bieżące wydarzenia z najważniejszych zimowych aren oraz sprawdzimy co słychać u legendarnego... Eddiego "Orła" Edwardsa.

Transmisja Zimowego Magazynu Olimpijskiego w niedzielę 4 stycznia w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.