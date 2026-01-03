Zimowy Magazyn Olimpijski - 04.01. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńZimowe

Czas na kolejny odcinek Zimowego Magazynu Olimpijskiego. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika promocyjna "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" z górami w tle.
Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski?

Wiodące tematy kolejnego "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" to trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni na Bergisel w Innsbrucku oraz zapowiedź ME w łyżwiarstwie szybkim, które za tydzień zagoszczą w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą srebrna i brązowa medalista olimpijska w łyżwiarstwie szybkim - Katarzyna Niedźwiedzka, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ekspert Polsatu Sport - Rafał Kot oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.

 

Kinga Sylwestrzak porozmawia z Krzysztofem Jankowskim, czyli naszym rodakiem pracującym w komitecie organizacyjnym Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie, omówimy bieżące wydarzenia z najważniejszych zimowych aren oraz sprawdzimy co słychać u legendarnego... Eddiego "Orła" Edwardsa. 

 

Transmisja Zimowego Magazynu Olimpijskiego w niedzielę 4 stycznia w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.  

