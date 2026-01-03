Zmarła znana polska siatkarka. Z klubem z Łodzi wygrała mistrzostwa Polski

Nie żyje była siatkarka Mirosława Czesna z domu Buda, która przed laty wywalczyła medale mistrzostw Polski z drużyną Startu Łódź. O jej śmierci poinformował Dziennik Łódzki.

Mirosława Czesna zmarła w wieku 83 lat. Była siatkarką Startu Łódź.

Mirosława Czesna z domu Buda urodziła się w 1943 roku. Do Łodzi przybyła z Kalisza i jako studentka Politechniki Łódzkiej zasiliła szeregi AZS. W 1966 roku trafiła do Startu Łódź i już w pierwszym sezonie wywalczyła z tym klubem brązowy medal mistrzostw Polski.

 

Kolejny rok przyniósł łódzkiej ekipie mistrzostwo Polski. Start, który prowadził trener Andrzej Chmielnicki, należał do czołówki polskich klubów w drugiej połowie lat sześćdziesiątych oraz w następnej dekadzie. Drużyna pięciokrotnie wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski, a spory udział w wywalczeniu czterech z tych pięciu tytułów miała Mirosława Buda - mistrzyni Polski w latach 1968, 1971, 1972 oraz 1977, a także trzykrotnie srebrna i dwukrotnie brązowa medalistka ligi.

 

Start miał w tamtym okresie również osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Mirosława Czesna grała w drużynie, która w 1978 roku w niemieckim Rheine wywalczyła brązowy medal Pucharu Mistrzyń. Łodzianki wspięły się na podium po pokonaniu 3:0 włoskiego klubu Savoia Alzano.

 

Mirosława Czesna zmarła 31 grudnia 2025 roku po ciężkiej chorobie. Miała 83 lata.

