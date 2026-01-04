Dobre wieści po pierwszym etapie Rajdu Dakar. Polak w czołówce

Moto

Rozpoczęła się kolejna edycja Rajdu Dakar, w którym udział biorą także polscy kierowcy. Po pierwszym etapie zadowolony może być Marek Goczał, który zajął piąte miejsce w kategorii samochodów.

Samochód rajdowy Toyota z numerem zespołu Energylandia pokonuje pustynny odcinek specjalny, wzbijając tumany piasku.
fot. PAP
Rozpoczyna się kolejna edycja Rajdu Dakar

Duży sukces odniósł jadący Toyotą Marek Goczał, zajmując piąte miejsce na pierwszym etapie Rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej. Wygrał Belg Guillaume de Mevius (Mini), a polski kierowca zespołu Energylandia stracił do niego niewiele ponad półtorej minuty.

 

Po krótkim sobotnim prologu, w którym był 26., Goczał podkreślał, że takie odcinki nie są jego specjalnością i że się "rozkręci" w kolejnych dniach. Dużą klasę pokazał już w niedzielę, na etapie ze startem i metą w Janbu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kajetanowicz na podium, huśtawka emocji w Arabii Saudyjskiej

 

Na liczącym 306 km odcinku specjalnym z de Meviusem przegrał tylko o 1.38, a jeszcze na kilkadziesiąt kilometrów przed metą jadący z pilotem Maciejem Martonem kierowca Energylandii notował drugi czas. W pokonanym polu pozostawił wielkich faworytów imprezy, w tym legendarnych rajdowych mistrzów świata Hiszpana Carlosa Sainza i Francuza Sebastiena Loeba.

 

Ponieważ w kategorii samochodów rezultaty prologu nie są uwzględniane, także w klasyfikacji generalnej Marek Goczał jest piąty. Na oficjalne wyniki trzeba jednak trochę poczekać, bowiem po etapie sędziowie analizują, czy żaden z zawodników nie popełnił błędu, np. nie przekroczył dozwolonej prędkości albo nie ominął wirtualnego punktu nawigacyjnego (tzw. waypointa).

 

W rywalizacji motocyklistów najszybszy był Ross Branch z Botswany (Hero), ale później otrzymał sześciominutową karę za przekroczenie prędkości. W tej sytuacji znowu najlepszy okazał się 20-letni zwycięzca prologu Hiszpan Edgar Canet, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

 

Marek Dąbrowski (KTM) ponownie był trzeci w klasie Rally 2 i taką pozycję zajmuje po dwóch dniach. W klasyfikacji łącznej z zawodnikami zespołów fabrycznych Polak jest 13.

 

W poniedziałek uczestnicy Rajdu Dakar opuszczą gorące Janbu. Drugi etap prowadzi do Al-Uli i liczy 504 km, z czego 400 km to odcinek specjalny.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MOTORAJD DAKARRAJDY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: MotoGP: Fabio Quartararo najszybszy, trzech zawodników jedzie do domu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 