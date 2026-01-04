Dramat mistrza Hiszpanii. Podda się operacji

Riqui Puig to były pomocnik Barcelony, z którą świętował mistrzostwo Hiszpanii w 2019 roku. 26-latek podczas tamtej kampanii rozegrał zaledwie dwa spotkania, ale w późniejszych latach dostawał więcej szans od szkoleniowców "Blaugrany". Łącznie dla hiszpańskiego klubu rozegrał 57 spotkań, w których strzelił dwa gole i miał trzy asysty.

W poszukiwaniu większej szansy na grę przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i podpisał kontrakt z Los Angeles Galaxy. Tam Puig był wiodącą postacią w swoim zespole.

Solidną kampanię 2024 przerwała kontuzja kolana. Puig zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, ale mimo to dokończył spotkanie. Na dodatek zaliczył asystę przy golu Dejana Joveticia, a po meczu poddał się operacji, po której wracał do zdrowia.

Niestety, podczas rehabilitacji pojawiły się komplikacje, przez które pomocnik musiał przejść kolejną operację. O tym fakcie poinformował na swoim Instagramie:

"Po całym roku codziennej pracy, mając w głowie tylko jeden cel, w piątek - podczas kontroli medycznej - lekarz przekazał mi wiadomość, której nikt nie chce usłyszeć: przeszczep nie był w dobrym stanie i musiałem ponownie przejść operację. Nie jest łatwo znaleźć słowa po tym wszystkim, co przeszedłem. Bez wątpienia jest to jedna z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych chwil, z którymi przyszło mi się mierzyć w życiu - zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Dziś mogę jednak powiedzieć, że operacja się udała, a to daje mi siłę i spokój, by patrzeć w przyszłość" - przekazał Katalończyk.

"Teraz mam w głowie tylko jedno: jak najszybciej wrócić do pracy, trenować z jeszcze większą pasją niż kiedykolwiek i spróbować znów być Riquim Puigiem, którego wszyscy znacie. Z większą determinacją, większym głodem gry i większą siłą" - podkreślił na koniec piłkarz, dziękując też za wsparcie rodzinie i kibicom.

Riqui Puig dotychczas rozegrał 82 mecze w barwach LA Galaxy. Hiszpan zdobył w tym czasie 29 bramek i miał 20 asyst.

