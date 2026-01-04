Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Bartoszem Bednorzem?
Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Bartosz Bednorz gościem Marcina Lepy w Polsat Sport Talk
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie siatkarz PGE Projektu Warszawa, Bartosz Bednorz.
Mistrz Europy opowie o kulisach przejścia do warszawskiego klubu, bogatej przeszłości w polskich i zagranicznych drużynach, perspektywach powrotu do reprezentacji Polski oraz popularności siatkówki w Polsce.
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl
