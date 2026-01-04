Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Bartoszem Bednorzem?

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie siatkarz PGE Projektu Warszawa, Bartosz Bednorz.

Mistrz Europy opowie o kulisach przejścia do warszawskiego klubu, bogatej przeszłości w polskich i zagranicznych drużynach, perspektywach powrotu do reprezentacji Polski oraz popularności siatkówki w Polsce.

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport