Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Bartoszem Bednorzem?

Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika z logo Polsat Sport Talk i dwoma krzesłami.
fot. Polsat Sport
Bartosz Bednorz gościem Marcina Lepy w Polsat Sport Talk

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie siatkarz PGE Projektu Warszawa, Bartosz Bednorz.

 

Mistrz Europy opowie o kulisach przejścia do warszawskiego klubu, bogatej przeszłości w polskich i zagranicznych drużynach, perspektywach powrotu do reprezentacji Polski oraz popularności siatkówki w Polsce.

 

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

