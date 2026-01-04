Hit transferowy w Tauron Lidze stał się faktem! Siatkarka reprezentacji Polski w nowym klubie

Weronika Centka-Tietianiec (rocznik 2000) to doświadczona środkowa, która od 2020 roku występuje w reprezentacji Polski. Przygodę z siatkówką rozpoczęła w rodzinnym Bełchatowie. W ekstraklasie siatkarek występowała w Energa MKS Kalisz (2019–21), Grot Budowlanych Łódź (2021–22) oraz Developresie Rzeszów (2022–25).

W poprzednim sezonie wywalczyła z Developresem mistrzostwo Polski. Po tym sukcesie zdecydowała się na pierwszy w swej karierze zagraniczny transfer. W tureckiej drużynie Kuzeyboru SK nie zagrzała jednak miejsca. W grudniu rozstała się z tym klubem i wróciła do Polski. Teraz zasiliła skład ŁKS.

– W sporcie wiele rzeczy dzieje się bardzo szybko i tutaj też kilka spraw poskładało się tak, że udało się podpisać kontrakt z Weroniką. Bardzo się cieszymy, bo to wciąż młoda, ale już utytułowana i doświadczona, zawodniczka. Na pewno bardzo nam pomoże i zwiększy rywalizację na pozycji środkowej. Cenimy jej ambicję, etykę pracy i mentalność zwyciężczyni. Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć wiele – powiedział Adrian Chyliński, dyrektor zarządzający i trener ŁKS Commercecon Łódź.

Z drużyną ŁKS rozstała się natomiast Katarzyna Nowak. Doświadczona środkowa wcześniej reprezentowała barwy wielu klubów. Na poziomie ekstraklasy występowała w drużynach Wisła Warszawa, Joker Świecie, Sokół & Hagric Mogilno oraz ŁKS Commercecon Łódź i rozegrała łącznie 51 spotkań.

W obecnym sezonie nie miała zbyt wielu okazji do pokazania się na boisku. W Tauron Lidze pojawiła się na boisku w pięciu meczach. Reprezentowała ŁKS Commercecon również w Lidze Mistrzyń i Pucharze Polski.

– Mimo iż Kasia nie pojawiała się regularnie na boisku, wniosła do drużyny spokój i doświadczenie, co jest niezwykle ważne podczas codziennych treningów. To bardzo ważne, aby mieć w zespole zawodniczki, które z pełnym profesjonalizmem wykonują powierzone im zadania i Kasia jest właśnie taką osobą – podkreślił Adrian Chyliński.

