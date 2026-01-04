Czas na kolejne niezwykle ciekawe spotkanie pomiędzy Imoco Conegliano a Igor Gorgonzola Novara. Drużyny z czołówki włoskiej ligi spotkają się, aby walczyć o cenne punkty w tabeli.

Siatkarki z Conegliano w ostatnim czasie doznały bolesnego ciosu przegrywając pierwszy mecz w sezonie. Joanna Wołosz i spółka musiały uznać wyższość Vero Volley, choć należy przyznać, że dominująca krajowe rozgrywki drużyna rzadko przegrywa jakiekolwiek spotkania.



Klub z Novary z kolei pnie się w górę, choć również ma na koncie niedawną porażkę i to z bezpośrednim rywalem w tabeli - Chieri 76. Podopieczne Lorenzo Bernardiego będą chciały urwać punkty faworytkom i wspiąć się jeszcze wyżej.



Relacja live i wynik na żywo meczu Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport