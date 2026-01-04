Kolejne trafienie Zielińskiego! Otworzył wynik w bardzo ważnym spotkaniu

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Piotr Zieliński wpisał się na listę strzelców w meczu 18. kolejki Serie A, pomiędzy Interem Mediolan a Bologną. Dla reprezentanta Polski to już trzecie trafienie w barwach klubowych w tym sezonie, a drugie na boiskach ligi włoskiej.

Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce prowadzi piłkę na boisku piłkarskim.
fot: PAP
Piotr Zieliński

Reprezentant Polski otworzył wynik spotkania w 39. minucie. Pomocnik świetnie nabiegł na piłkę zagraną przez Lautaro Martineza i precyzyjnym uderzeniem ze skraju pola karnego pokonał bramkarza.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarna sytuacja byłego reprezentanta Polski. Jest na wylocie z klubu

 

Dla "Ziela" to trzecie trafienie w tym sezonie klubowym. Wcześniej wpisywał się na listę strzelców w ligowym starciu z Veroną oraz w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt. Jeśli Inter dowiezie zwycięstwo do końca, zostanie nowym liderem Serie A z punktem przewagi nad Milanem.

 

Na murawie nie doszło do polskiego pojedynku. W bramce gości zabrakło Łukasza Skorupskiego, który wciąż leczy kontuzję odniesioną w listopadzie ubiegłego roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
BOLOGNABOLOGNA FCINTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJSERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kosa na Kosę. Fundament zespołu to młodzi zawodnicy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 