Kolejne trafienie Zielińskiego! Otworzył wynik w bardzo ważnym spotkaniu

Reprezentant Polski otworzył wynik spotkania w 39. minucie. Pomocnik świetnie nabiegł na piłkę zagraną przez Lautaro Martineza i precyzyjnym uderzeniem ze skraju pola karnego pokonał bramkarza.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarna sytuacja byłego reprezentanta Polski. Jest na wylocie z klubu

Dla "Ziela" to trzecie trafienie w tym sezonie klubowym. Wcześniej wpisywał się na listę strzelców w ligowym starciu z Veroną oraz w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt. Jeśli Inter dowiezie zwycięstwo do końca, zostanie nowym liderem Serie A z punktem przewagi nad Milanem.

Na murawie nie doszło do polskiego pojedynku. W bramce gości zabrakło Łukasza Skorupskiego, który wciąż leczy kontuzję odniesioną w listopadzie ubiegłego roku.