Kolejny świetny start polskiego nastolatka! Czołowe miejsce w Innsbrucku

Drugie miejsce zajął prowadzący w cyklu Słoweniec Domen Prevc, trzeci był Austriak Stephan Embacher.

Pierwsza seria była rozgrywana systemem KO. Skoczkowie rywalizowali w 25 parach.

Stoch uzyskał 119,5 m i 107,2 pkt. Trzykrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni przegrał z Austriakiem Maximilianem Ortnerem. Tomasiak skoczył 126 m i otrzymał 126,6 pkt. 18-latek pokonał innego reprezentanta Polski - Kota, który osiągnął 118,5 m i 108,9 pkt. Kubacki przegrał ze Słoweńcem Rokiem Oblakiem po skoku na 122 m, który dał mu 112,5 pkt. Polak awansował jednak do drugiej serii jako „szczęśliwy przegrany”.

W finale Kubacki skoczył 116,5 m, co dało mu łącznie 220,5 pkt. Tomasiak w drugiej próbie uzyskał 127 m i zgromadził 252 pkt. 18-latek czwarty raz w sezonie znalazł się w czołowej dziesiątce.

Nikaido odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze. Skoczył 131 m i 128 m. Triumfował notą 276,5 pkt. Prevc stracił do zwycięzcy pół punktu po skokach na 129,5 m i 128 m. Embacher prowadził po pierwszej serii ex aequo z Nikaido, lecz ostatecznie był trzeci. Austriak skoczył 130 i 127,5 m, co dało mu 275,8 pkt.

BS, PAP