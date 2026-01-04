Koszmarna sytuacja byłego reprezentanta Polski. Jest na wylocie z klubu

Bartosz Salamon w letnim oknie transferowym zamienił Lecha Poznań na beniaminka włoskiej Serie B Carrarese. Polski stoper nie przebił się jednak do składu zespołu i jest głębokim rezerwowym. Wygląda na to, że przygoda Polaka z klubem dobiega końca.

Bartosz Salamon w stroju reprezentacji Polski wychodzi z tunelu stadionu.
fot. PAP
Bartosz Salamon na wylocie z Carrarese Calcio

Bartosz Salamon jeszcze półtora roku temu wychodził w pierwszym składzie reprezentacji Polski na mecz z Holandią podczas EURO 2024. Od tego czasu kariera polskiego obrońcy to równia pochyła. Najpierw stracił miejsce w składzie Lecha Poznań, którego dotąd był etatowym zawodnikiem. Z tego względu Polak przeniósł się do Włoch, w których wychował się piłkarsko. Obrońca został nowym nabytkiem beniaminka Serie B - Carrarese Calcio.

 

Na papierze wydawało się to dobrym ruchem, gdyż liga włoska sprzyja zawodnikom w sile piłkarskiego wieku. Dodatkowo Polak niemal całą karierę spędził w tym kraju, mając za sobą doświadczenie zarówno w Serie A, jak i Serie B, a także zbierając piłkarskie szlify w młodzieżowych drużynach AC Milan.

 

Niestety, bilans występów Salamona zatrzymał się na jednym. Obrońca zagrał 21 września przeciwko innemu beniaminkowi - Avellino. Następnie był albo rezerwowym, albo nie mieścił się w kadrze meczowej.

 

Teraz włoskie media donoszą o przedwczesnym rozwiązaniu kontraktu. Carrarese ma w planach wzmocnić formację defensywną w zimowym okienku transferowym i w związku z tym mają poświęcić byłego reprezentanta Polski, dla której rozegrał piętnaście spotkań.

 

Nie wiadomo, jakie kroki podejmie Salamon po ewentualnym rozstaniu. W grę mógłby wchodzić powrót do Ekstraklasy, ale również pozostanie we Włoszech.

 

Umowa Bartosza Salamona z Carrarese Calcio wygasa 30 czerwca 2027 roku.

JZ, Polsat Sport
