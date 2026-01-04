Legendarny siatkarz kończy karierę! Ogłosił to tuż po meczu

To koniec wieloletniej kariery Dmitrija Muserskiego, który ostatnie lata spędził w Japonii. Rosyjski atakujący ogłosił po meczu z Tokio Great Bears, że wraz z finiszem sezonu zakończy on również swoją przygodę ze sportem.

Co więcej - japoński klub szykuje już zastępstwo za swojego zawodnika. Jak informuje Jakub Balcerzak na portalu "X" na celowniku Suntory Sunbirds jest Wassim Ben Tara. Tunezyjski atakujący w tym sezonie reprezentuje barwy włoskiej Perugii, z którą zdobył między innymi Klubowe Mistrzostwo Świata. Niedawno zawodnik był łączony również z PGE Projektem Warszawa.



37-letni Muserski występuje w klubie z Osaki od 2018 roku. W tym czasie zdobył z nim sześć medali V League - cztery złote (2021, 2022, 2024, 2025), jeden srebrny (2023) i jeden brązowy (2020). Wygrał też Klubowe Mistrzostwa Azji 2023 (został wybrany najlepszym zawodnikiem imprezy), a w Klubowych Mistrzostwach Świata w tym samym roku zajął ze swoją drużyną trzecie miejsce.



Muserski to mistrz Europy z 2013 roku, triumfator Ligi Światowej (2011, 2013), zwycięzca Ligi Narodów 2018 oraz mistrz olimpijski z Londynu. W turnieju olimpijskim sprzed dwunastu lat był bohaterem meczu finałowego, w którym Rosja pokonała Brazylię 3:2 - gdy "Canarinhos" prowadzili już 2:0 w setach, trener Władimir Alekno przestawił mierzącego aż 218 centymetrów środkowego na atak, co odmieniło losy spotkania. W barwach Suntory pochodzący z ukraińskiej Makiejewki zawodnik od początku gra jako atakujący.

