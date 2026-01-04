Liga Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online - 2. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy gra dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Polskę w tej edycji Ligi Mistrzów reprezentują cztery drużyny. W grupie B rywalizuje Bogdanka LUK Lublin, która w drugiej kolejce zmierzy się z belgijskim Knack Roeselare. W grupie D przemęczoną napiętym terminarzem Aluron CMC Wartę Zawiercie czeka daleka wyprawa do Lizbony na mecz ze Sportingiem. Asseco Resovia jako jedyna z polskich ekip w tej kolejce zagra u siebie i podejmie niemiecki SVG Luneburg. W grupie E - PGE Projekt Warszawa zagra we Francji z Montpellier HSC VB.

Gdzie oglądać drugą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów drugiej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-01-06: Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luneburg (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-06: Tours VB – Itas Trentino (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-01-06: Sporting Lizbona – Aluron CMC Warta Zawiercie (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)