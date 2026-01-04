Liga Mistrzyń siatkarek. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Robert MurawskiSiatkówka

Czas na trzecią kolejkę siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Swoje kolejne spotkania rozegrają trzy kluby z Polski, które wystartowały tej edycji - DevelopRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź i PGE Budowlani Łódź. Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć transmisje? Sprawdź plan transmisji trzeciej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek 2026.

Siatkarki w czerwonych i niebieskich strojach sportowych stojące obok siebie, niektóre z nich klaszczą. Obok nich stoi mężczyzna w fioletowej koszulce.
fot. CEV
Siatkówka - Liga Mistrzyń. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji trzeciej kolejki.

Obecna edycja Ligi Mistrzyń dotarła już do półmetka fazy grupowej. Wystartowało w niej dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

 

Zobacz także:

Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów 1. kolejki (WIDEO)

Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów 2. kolejki (WIDEO)

 

Polskie kluby fatalnie rozpoczęły zmagania w grupach. W sześciu dotychczasowych meczach uzyskały zaledwie jedno zwycięstwo - DevelopRes pokonał u siebie na inaugurację Maricę Płowdiw 3:1. Czy w trzeciej kolejce zaprezentują się lepiej?

 

Do Łodzi zawitają dwie ekipy z europejskiego topu. W grupie B PGE Budowlani Łódź podejmą tureckiego giganta - Fenerbahce Medicana Stambuł. W grupie D ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z broniącą trofeum włoską drużyną A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. W grupie E DevelopRes Rzeszów powalczy o drugie zwycięstwo w tej edycji w wyjazdowym starciu z SSC Palmberg Schwerin.

 

Gdzie oglądać trzecią kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Transmisje meczów 3. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

 

2026-01-06: PGE Budowlani Łódź – Fenerbahce Medicana Stambuł (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2)

Przejdź na Polsatsport.pl
CEV CHAMPIONS LEAGUEEUROPEJSKIE PUCHARYLIGA MISTRZYŃ SIATKAREKLM SIATKAREKPLAN TRANSMISJISIATKÓWKASIATKÓWKA TRANSMISJE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji Asseco Resovia Rzeszów w meczu Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 