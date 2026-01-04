Liga Mistrzyń siatkarek. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Obecna edycja Ligi Mistrzyń dotarła już do półmetka fazy grupowej. Wystartowało w niej dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Polskie kluby fatalnie rozpoczęły zmagania w grupach. W sześciu dotychczasowych meczach uzyskały zaledwie jedno zwycięstwo - DevelopRes pokonał u siebie na inaugurację Maricę Płowdiw 3:1. Czy w trzeciej kolejce zaprezentują się lepiej?

Do Łodzi zawitają dwie ekipy z europejskiego topu. W grupie B PGE Budowlani Łódź podejmą tureckiego giganta - Fenerbahce Medicana Stambuł. W grupie D ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z broniącą trofeum włoską drużyną A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. W grupie E DevelopRes Rzeszów powalczy o drugie zwycięstwo w tej edycji w wyjazdowym starciu z SSC Palmberg Schwerin.

Gdzie oglądać trzecią kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów 3. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2026-01-06: PGE Budowlani Łódź – Fenerbahce Medicana Stambuł (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2)