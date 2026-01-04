Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova to mecz I rundy turnieju WTA w Brisbane. Kto wygrał mecz Fręch - Vondrousova? Wynik meczu Fręch - Vondrousova na Polsatsport.pl.
Magdalena Fręch zmierzy się z Marketą Vondrousovą w Brisbane
Sezon tenisowy powoli się rozkręca. Czas więc na turniej w nowozelandzkim Brisbane, gdzie wybrała się m.in. reprezentantka Polski. Fręch zmierzy się w pierwszej rundzie z Vondrousovą.
Nie jest to ulubiona przeciwniczka Polki. Do tej pory mierzyły się one czterokrotnie i za każdym razem górą była Vondrousova. Dwa ostatnie spotkania kończyły się jednak w trzech setach.
Jak będzie w poniedziałek?
WTA w Brisbane: Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Fręch - Vondrousova poznamy w poniedziałkowy poranek. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Fręch - Vondrousova.Przejdź na Polsatsport.pl
