Sezon tenisowy powoli się rozkręca. Czas więc na turniej w nowozelandzkim Brisbane, gdzie wybrała się m.in. reprezentantka Polski. Fręch zmierzy się w pierwszej rundzie z Vondrousovą.

Nie jest to ulubiona przeciwniczka Polki. Do tej pory mierzyły się one czterokrotnie i za każdym razem górą była Vondrousova. Dwa ostatnie spotkania kończyły się jednak w trzech setach.

Jak będzie w poniedziałek?

WTA w Brisbane: Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fręch - Vondrousova poznamy w poniedziałkowy poranek. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Fręch - Vondrousova.

Polsat Sport