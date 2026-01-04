Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova to mecz I rundy turnieju WTA w Brisbane. Kto wygrał mecz Fręch - Vondrousova? Wynik meczu Fręch - Vondrousova na Polsatsport.pl.

Portret zawodniczki tenisa w czapce z daszkiem i sportowej koszulce.
fot. PAP
Magdalena Fręch zmierzy się z Marketą Vondrousovą w Brisbane

Sezon tenisowy powoli się rozkręca. Czas więc na turniej w nowozelandzkim Brisbane, gdzie wybrała się m.in. reprezentantka Polski. Fręch zmierzy się w pierwszej rundzie z Vondrousovą.

 

Nie jest to ulubiona przeciwniczka Polki. Do tej pory mierzyły się one czterokrotnie i za każdym razem górą była Vondrousova. Dwa ostatnie spotkania kończyły się jednak w trzech setach.

 

Jak będzie w poniedziałek?

WTA w Brisbane: Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fręch - Vondrousova poznamy w poniedziałkowy poranek. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Fręch - Vondrousova.

